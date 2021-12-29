Панама, 29 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Количество заключенных в тюрьмах Панамы достигло максимального значения за последние пять лет. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на опубликованный 29 декабря отчёт главного управления пенитенциарной системы Панамы.

NASA Панама. Снимок из космоса

За последний год число заключенных в панамских тюрьмах выросло на 7,5% — с 17 911 человек в ноябре 2020 года до 19 281 человека в ноябре 2021 года, в то время как пенитенциарная система рассчитана на 14 800 человек.

Отмечается, что снизить заполняемость тюрем в стране не получается, несмотря на стремление судов заменять сроки штрафами и освобождать заключенных условно-досрочно. В последние пять лет число заключенных растет в среднем на 4,4% в год.

Более 50% заключенных находятся в исправительных учреждениях из-за преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и участием в деятельности банд и группировок.