Киев, 29 декабря, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский договорились продолжить консультации по вопросам достижения мира, сообщил 29 декабря Зеленский на своей странице в Twitter.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

Такое содержательное сообщение глава украинского государства сделал по итогам телефонного разговора с главой госдепа США.

«Провел телефонный разговор с @SecBlinken. Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии», — написал Зеленский.

Подробности переговоров не уточняются.