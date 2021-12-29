Бишкек, 29 декабря, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Депутат парламента Киргизии Арсланбек Малиев предлагает сменить официальное название страны. Об этом он заявил на первом заседании Законодательного собрания седьмого созыва, состоявшемся 29 декабря.

Киргизия

Свою инициативу политик обосновывает тем, что «Кыргызстан» и «Кыргызская Республика» не содержат в себе киргизских слов.

«Окончание «-стан» — на фарси, а «республика» — греческое слово», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первый случай, когда Арсланбек Малиев выступает с предложением о переименовании страны.

Так, в сентябре 2012 года он предлагал изменить название государства на «Кыргызжер» и «Kyrgyzland» («жер» в переводе с киргизского языка и «land» в переводе с английского означает «земля»).

А в сентябре 2017 года Малиев пытался инициировать переименование республики в «Кыргыз Эли» («Киргизский Народ») или в «Кыргыз Каганаты» («Киргизский каганат»).

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