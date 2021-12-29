София, 29 декабря, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Верховный административный суд Болгарии обязал министерство охраны окружающей среды и водных ресурсов республики выплатить материальную компенсацию в размере 25 миллионов левов (€12,8 млн) частной болгарской теплоэлектростанции «Бриксел». Об этом 29 декабря пишет софийская газета «Дневник».

ТЭС

Дело было заведено из-за отказа минэкологии выделить ТЭС «Бриксел» дополнительные бесплатные квоты в рамках европейской программы торговли эмиссиями. Позиция министерства привела к серьезным убыткам и сбоям в работе энергетической структуры.

В августе 2020 года Административный суд Софии постановил компенсировать ущерб, нанесенный энергетикам, однако чиновники обжаловали это постановление. Нынешнее решение высшего судебного органа является окончательным.