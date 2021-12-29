Женева, Швейцария, 29 декабря, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки получила данные об 1 351 175 новых случаях заражения коронавирусом в мире, общее число выявленных инфицированных достигло 281 808 270 человек. Соответствующие данные приводятся 29 декабря на официальном сайте ВОЗ.

Коронавирус

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Сообщается также, что за 24 часа в мире скончались ещё по меньшей мере 7605 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 5 411 759.

Следует отметить, что ранее ВОЗ предупреждала о задержках с поступлением статистических данных по COVID-19 из стран Европейского региона в связи с праздниками.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 455 944 выявленных инфицированных и 4501 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.