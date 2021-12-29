Кандагар, Афганистан, , 21:21 — REGNUM Переоборудование центральной тюрьмы афганского города Кандагара в центр лечения от наркотической зависимости проведено по решению новых властей Афганистана, передаёт 29 декабря Ariana News.

Афганистан. Наркотики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В лечебнице находятся порядка восьми сотен пациентов. По данным телеканала, в Афганистане проживает порядка трёх миллионов наркозависимых.

Добавим, что Афганистан является одной из тех территорий мира, где больше всего выращивается наркотиков. Наркотрафик из страны особенно усилился после ухода из Афганистана советских войск.

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