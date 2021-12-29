Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Разведывательный авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания E-8 Joint STARS впервые совершил полёт над территорией Восточной Украины, сообщает 29 декабря телеканал CNN со ссылкой на представителя Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что полёт состоялся 27 декабря.

«Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины», — цитирует телеканал слова представителя EUCOM.

Напомним, авиакомплекс E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) предназначен для разведки и опознавания наземных целей при любых погодных условиях, а также для двустороннего обмена информацией с наземными силами в режиме реального времени.

Кроме того, бортовая аппаратура этого самолёта способна составлять базы телефонных номеров, осуществлять перехват телефонных переговоров, а также любых данных, передаваемых по незащищённым каналам связи, в том числе в популярных мессенджерах и социальных сетях.

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