Саранск, , 21:14 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении директора государственного казенного учреждения «Зубовское территориальное лесничество», который обвиняется по статьям о незаконном хранении боеприпасов и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным следствия, в 2020 году в должности директора лесничества он дал заведомо незаконное разрешение главе коммерческой организации на обустройство грунтовой дороги, строительство моста через реку Савва и оборудование противопожарного водоема. Работы были связаны с незаконной рубкой деревьев и повреждением почвы на значительной территории. При этом директор лесничества покровительствовал незаконным работам.

В результате были вырублены 42 дерева лесного фонда, ущерб составил около 160 тыс. рублей, а также была самовольно снята почва, ущерб оценивается в 54 млн рублей.

В ходе расследования по месту жительства обвиняемого был проведен обыск и изъято 10 незаконно хранимых револьверных патронов.

Обвиняемый своей вины не признает, однако следствие собрало достаточную доказательную базу, подтверждающую совершение преступлений данным лицом. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Противоправная деятельность фигуранта уголовного дела была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия, отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году двое жителей Саранска вырубили в садоводческом товариществе «Пеньковец» 27 дубов и 75 орехов. При этом участок, на котором проводилась незаконная вырубка, принадлежал Саранску. По иску прокурора Ленинского района города суд обязал мужчин выплатить ущерб в размере 600 тыс. рублей в городской бюджет.