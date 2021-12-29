Манагуа , , 21:29 — REGNUM Никарагуа завершит 2021 год с 13 новыми международными займами под производственную и социальную инфраструктуру. Об этом 29 декабря сообщило новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление правительства.

Жители Никарагуа

В будущем году Никарагуа планирует увеличить бюджеты образования и здравоохранения.

За период с 2016 по 2021 год страна накопила 62 займа на сумму более 4 миллиардов долларов, которые были вложены в строительство дорог, больниц, школ, городские коммуникации и расширение электросети.

В 2022 году администрация Даниэля Ортеги планирует потратить 382 миллиона долларов на развитие программы расширения дорог. Не останутся без внимания и отрасли животноводства и рыболовства: расширение транспортной сети страны должно стимулировать эти промыслы и сократить их эксплуатационные расходы.

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