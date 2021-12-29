Киев, 29 декабря, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Украину в случае её вступления в военный блок НАТО, ожидают разнообразные унижения, заявила 29 декабря экс-депутат Верховной рады, бывшая «герой Украины» Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов REGNUM Савченко

По её словам, многие из этих унижений она познала лично во время своего участия в оккупации Ирака.

«Я была в Ираке и я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо. Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — заявила Савченко.

Она рассказала, что альянс оставит Украине только «пехотинские батальоны», но при этом не даст гарантированной защиты от «агрессивной агрессии российского агрессора».

В случае реального военного конфликта, заявила Савченко, российскую армию удастся остановить только на границе Германии или Франции, поэтому членство Украины в этом альянсе бессмысленно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Киев официально внёс поправки в Конституцию страны, закрепив в ней стремление к членству в ЕС и НАТО.