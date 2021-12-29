Йошкар-Ола, 29 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В настоящее время рассматриваются варианты железнодорожного сообщения Йошкар-Олы c южными регионами страны. Об этом сообщил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Пястолов.

Neu-Zwei Поезд

«Мы сейчас ведем расчет маршрутов на юг. Видимо, это будет Адлер, сейчас прорабатываем все варианты. Ближе к летнему графику мы предложим жителям Марий Эл такую возможность», — цитирует главу компании«Марийская правда».

Он добавил, что планируется обновление состава поездов до Москвы. В первом полугодии следующего года на этом направлении будут запущены составы с двухэтажными вагонами.

«Это уже другой уровень удобства», — подчеркнул Пястолов.

Как сообщало ИА REGNUM, после просьбы марийской журналистки, которую она адресовала президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции, был запущен поезд по маршруту Йошкар-Ола — Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Кроме Нижнего Новгорода, в пути следования поезд останавливается в Арзамасе, Иваново, Ярославле, Рыбинске и Бологом.

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