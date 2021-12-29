Москва, 30 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. О подготовке поправок в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

«В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип «загрязнитель — платит». Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса. Не стоит пугать потребителей повышением цен или пустыми полками, для этого нет предпосылок», — отметила Абрамченко.

Законопроектом, за исключением упаковки, предлагается постепенное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров с учетом переходного периода не менее 10% ежегодно с 2023 года. Предусмотрено, что в случае недостижения норматива утилизации сумма экологического сбора, подлежащая уплате, должна рассчитываться, исходя из разницы между нормативом утилизации и достигнутым объемом утилизации отходов, увеличенной в два раза, но не более 100%. Предполагается, что норма будет применяться с 1 января 2025 года.

При этом чем менее экологичным, трудно перерабатываемым является соответствующий товар или упаковка, тем выше ставка экологического сбора. Сама же методика расчета ставок будет устанавливаться правительством РФ.

В отношении упаковки законопроектом предусмотрена обязанность обеспечить утилизацию отходов в отношении всей массы упаковки, и в отношении нее исключено использование термина «норматив утилизации».

Законопроект предполагает также усиление контроля за фактической утилизацией. Важным положением стала верификация лиц, осуществляющих утилизацию отходов. Для этого предполагается создать и вести реестр утилизаторов.

Для исключения практики заключения «липовых» договоров на утилизацию отходов от использования товаров законопроектом предусмотрено предоставление утилизаторами сведений о заключенных договорах на утилизацию, об объеме утилизированных отходов, а также наличии у них соответствующих мощностей по утилизации отходов. При выявлении недостоверной информации на объем неутилизированных отходов будет взиматься «недоплаченный» экологический сбор.

Кроме того, предлагается с 1 января 2025 года ввести запрет на реализацию товаров и упаковки в том случае, если в реестр не внесены сведения о производителях.

Законопроект будет обсуждаться в правительстве в 2022 году.

Ранее сообщалось, что перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации отходов предлагается на три года, то есть на 2022 год.

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