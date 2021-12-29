Москва, 29 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Владислав Жданов назначен на должность директора ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».

АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Жданов

На должность директора подведомственного учреждения Росреестра Владислав Жданов назначен руководителем Росреестра Олегом Скуфинским по согласованию с курирующим заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Федеральная кадастровая палата обеспечивает реализацию полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владислав Ждановпринимал участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» и стал победителем. Окончил специальную программу Высшей Школы Государственного Управления РАНХиГС.

Ярослава Кузьминова за поддержку и совместную плодотворную работу. Мое назначение — это и есть последствие конкурса «Лидеры России». Именно благодаря отбору и конкурсу стало возможным мое обучение на специальной программе ВШГУ и дальнейшее профессиональное развитие. Продолжаю поддерживать общение с другими конкурсантами нашего сезона, в том числе в рамках Клуба «Эльбрус», — рассказал Владислав Жданов. Автор «Хотел бы поблагодарить своего наставниказа поддержку и совместную плодотворную работу. Мое назначение — это и есть последствие конкурса «Лидеры России». Именно благодаря отбору и конкурсу стало возможным мое обучение на специальной программе ВШГУ и дальнейшее профессиональное развитие. Продолжаю поддерживать общение с другими конкурсантами нашего сезона, в том числе в рамках Клуба «Эльбрус»,рассказал Владислав Жданов.

Владислав Жданов родился 23 декабря 1974 года в городе Белополье на Украине. Окончил Уральский федеральный университет и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. Свободно владеет английским и испанским языками, проходил военную службу на офицерских должностях, имеет опыт работы за рубежом.

С 2007 года занимался преподавательской деятельностью в НИУ-ВШЭ, РГГУ, МГУ. С 2015 по 2018 годы занимал должность вице-президента АК «АЛРОСА», с 2016 года — профессор НИУ ВШЭ, с 2019 года по декабрь 2021 работал советником генерального директора ОАО РЖД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 310 «Лидеров России».

Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, четверо участников стали мэрами городов, в том числе Нижнего Новгорода и Якутии, а в октябре этого года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России.

Помимо этого, конкурсанты заняли должности главных врачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.