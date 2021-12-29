Стокгольм, 29 декабря, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одиннадцать. Эта информация была опубликована 29 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 297 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 303 663 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 9103 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 746 286 человек старше 12 лет (85,7%), вторую — 7 370 712 (81,6%).

В настоящее время медицинскую помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19 получают 103 пациента.