Бухарест, , 20:52 — REGNUM Суд Бухареста приговорил скандально известного румынского бизнесмена Дорина Кокоша к одному году тюрьмы по обвинению в отмывании денег и получении взятки в размере девяти миллионов евро. Об этом 29 декабря сообщило румынское информационное агентство AGERPRES.

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Согласно официальной информации, Кокош был признан виновным в финансовых махинациях и давлении на государственных чиновников при лоббировании интересов крупных фирм при продвижении образовательных проектов компании Microsoft в Румынии.

При этом суд добавил указанный тюремный срок к одному году и восьми месяцам тюремного заключения, ранее назначенным подсудимому по аналогичному обвинению кассационным судебным органом. В итоге бизнесмен, уже отсидевший около полутора лет, может быть освобожден условно-досрочно.

Кокош — бывший муж экс-министра регионального развития и туризма Румынии Елены Удря и друг экс-президента Румынии Траяна Бэсеску. Ему принадлежат 50% акций крупнейших компаний в сфере туризма, фармацевтики, гостиничного и ресторанного бизнеса.

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