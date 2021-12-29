Москва, , 20:51 — REGNUM Министерство финансов России планирует в I квартале 2022 года продолжить заимствования на внутреннем рынке и предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) в общей сложности на 700 млрд рублей, сообщает 29 декабря пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, ориентировочный объём размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 50 млрд рублей, от пяти до 10 лет включительно — 350 млрд рублей, от 10 лет — 300 млрд рублей.

В общей сложности за январь-март Минфин намерен провести десять аукционных дней, первый из которых намечен на 12 января.

Напомним, в I квартале текущего года Минфин разместил ценные бумаги на общую сумму 774,4 млрд рублей, во II квартале — на 858,3 млрд рублей. При этом план привлечения заимствований в каждом квартале был установлен на уровне триллиона рублей.

В III квартале Минфин превысил первоначальный план по заимствованиям в 700 млрд рублей, разместив ОФЗ на 757 млрд рублей.

В IV квартале за десять аукционных дней ведомство разместило ценные бумаги в общей сложности на 246,8 млрд рублей при плане заимствований в 520 млрд рублей. При этом в ноябре Минфин отменил два запланированных аукциона из-за возросшей волатильности на финансовых рынках. Сообщалось, что решение об этом принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Таким образом, за весь 2021 год объём размещённых Минфином облигаций федерального займа составил более 2,63 трлн рублей.