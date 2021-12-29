Стокгольм, 29 декабря, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В течение 51 недели 2021 года (20—26 декабря) количество новых случаев COVID-19 в Швеции увеличилось на 14% по сравнению с неделей ранее. Об этом 29 декабря со ссылкой на пресс-релиз Агентства общественного здравоохранения сообщил телеканал SVT.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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«Хотя мы и наблюдаем рост числа людей, нуждающихся в медицинской помощи в результате заболевания COVID-19, вакцинация привела к тому, что таких людей намного меньше по сравнению с предыдущими периодами высокого распространения инфекции. Это свидетельствует о важности вакцинации еще большего числа людей и о том, что те, кому сейчас предлагается бустерная доза, также должны пройти ревакцинацию», — заявил на пресс-конференции государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

По его словам, в ближайшее время в Швеции не произойдет нового всплеска коронавируса после рождественских праздников, поскольку инкубационный период составляет несколько дней. Однако это не означает, что роста числа новых случаев не произойдет.

От общего числа зараженных в течение 51 недели 36% граждан не были вакцинированы от COVID-19.