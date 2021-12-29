В Кремле подтвердили план переговоров Путина с Байденом
Москва, 29 декабря, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует 30 декабря провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, сообщил 29 декабря журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Джо Байден
По его словам, беседа должна пройти «поздно вечером».
«Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили о предстоящих переговорах Путина и Байдена, назначенных на 30 декабря в 23:30 мск.
По словам представителей Вашингтона, будет обсуждаться ряд вопросов, «в том числе дипломатическое взаимодействие с Россией, назначенное на вторую декаду января».