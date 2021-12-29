Порт-о-Пренс, , 21:00 — REGNUM Профсоюзные организации Гаити объявили 29 декабря о возобновлении протестов из-за роста насилия в стране. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Район Сите-Солей, Порт-о-Пренс, Гаити © Леонид Пашковский

Движение гаитян за свободу и равенство, Коалиция легальных мотоциклистов, Коалиция политических активистов и Союз профсоюзов и общественных организаций осудили неспособность властей повлиять на катастрофический рост преступности в Гаити. Политические активисты намерены провести мобилизацию организаций и населения с 10 января 2022 года.

Член Союза профсоюзов Гай Нума обвинил временного президента Ариэля Анри в «бесхребетности».

"Действующее правительство выполняет только проекты бывшего президента Жовенеля Моиза, не принимая во внимание требования и нужды населения. Ариэль Генри просто делает то, что хочет», — заявил он.

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