Порт-о-Пренс, 29 декабря, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Профсоюзные организации Гаити объявили 29 декабря о возобновлении протестов из-за роста насилия в стране. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Леонид Пашковский Район Сите-Солей, Порт-о-Пренс, Гаити

Движение гаитян за свободу и равенство, Коалиция легальных мотоциклистов, Коалиция политических активистов и Союз профсоюзов и общественных организаций осудили неспособность властей повлиять на катастрофический рост преступности в Гаити. Политические активисты намерены провести мобилизацию организаций и населения с 10 января 2022 года.

Член Союза профсоюзов Гай Нума обвинил временного президента Ариэля Анри в «бесхребетности».

»Действующее правительство выполняет только проекты бывшего президента Жовенеля Моиза, не принимая во внимание требования и нужды населения. Ариэль Анри просто делает то, что хочет», — заявил он.