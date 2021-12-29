Москва, 29 декабря, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Законопроект о гражданстве РФ поможет воссоединению соотечественников и приведет к воссоединению исторических земель России, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Instagram.com/zhirinovskiy Владимир Жириновский

«Никого не нужно загонять в гражданство России, никого не нужно уговаривать. Это и так происходит, само по себе. А мы должны лишь создать условия для воссоединения бывших соотечественников. Возможно, что постепенно это приведёт и к воссоединению исторических земель России», — рассуждает Жириновский в телеграм-канале.

При этом, по его убеждению, на этот раз не должно создаваться никаких республик или союзов.

«Все объединительные процессы только под флагом России и на правах административных регионов», — предупредил лидер либерал-демократов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенным в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроектом урегулированы вопросы, касающиеся порядка и процедуры рассмотрения заявлений и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Документ содержит нормы о паспорте страны. Законопроект является приоритетным, первое чтение инициативы может состояться в начале 2022 года.