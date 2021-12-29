Приштина, Сербия, 29 декабря, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Парламент Косово 29 декабря при 57 голосах «за» и 17 «против» одобрил введение чрезвычайного положения в сфере энергетики.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, чрезвычайное положение будет длиться два месяца. В качестве чрезвычайных мер установлены ограничения на поставки электроэнергии и специальные обязательства на энергетические компании.

Напомним, ранее в оппозиции Косово обвинили правительство в энергетическом кризисе и потребовали его отставки.