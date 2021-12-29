Бухарест, 29 декабря, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Бывший тренер баскетбольного клуба «Стяуа» и молодежной команды CN Aurel Vlaicu Константин Молдован скончался в Бухаресте на 78-м году жизни. Об этом 29 декабря сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

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Согласно официальной информации, смерть Молдована наступила по естественным причинам. В последнее время тренер тяжело болел.

Константин «Тити» Молдован родился в Окна-Муреш (Трансильвания) 4 февраля 1943 года и посвятил всю свою жизнь баскетболу. Среди его воспитанников — знаменитые спортсмены Мирча Кристестку, Роберт Райзенбухлер и Драгош Барбу, а также экс-премьер-министр Румынии Виктор Понта.

«Ушла легенда румынского и мирового спорта, — говорится в некрологе, подписанном Федерацией баскетбола Румынии. — Молдован навсегда останется в нашей памяти как настоящий профессионал и прекрасный наставник».