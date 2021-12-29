Ижевск, 29 декабря, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В новогодние праздничные дни подрядчики в Ижевске, которые отвечают за уборку снега, будут работать по обычному графику — в две смены. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «КП-Ижевск».

Пресс-служба администрации Ижевска Чистка снега в Ижевске

"Режим работы дорожников в праздничные дни остается таким же, как и в будни. Они работают в две смены, круглосуточно. Первая смена — с 8:00 до 20:00, вторая смена — с 20:00 до 8:00», — уточнил мэр.

По его словам, подрядчики имеют в распоряжении 270 единиц техники. Однако пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и тротуары будут очищаться вручную.

По поводу скользких улиц, добавил Бекмеметьев, он получает различные жалобы. Часть граждан жалуется, что тротуары очень скользкие, другая часть — что обработка проводится химией.

«Эта так называемая химия не вреднее чем обычная поваренная соль. Ничего вредного с точки зрения здоровья и безопасности горожан и природы нет», — заверил мэр.

При этом Бекмеметьев ответил жалующимся на завалы у заездов к домам горожанам.

«К каждому заезду поставить дорожного рабочего мы не можем. А если тракторист будет отвлекаться на каждый заезд, то его запланированный график на день может растянуться на неделю. Поэтому заезды к домам частного сектора предлагаю чистить самим жителям», — заключил глава Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего зимнего сезона с улиц Ижевска вывезли на данный момент 167 тыс. кубометров снега. В ноябре выпало 168% от месячной нормы осадков, а с 1 по 20 декабря — 128%.