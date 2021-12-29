Москва, , 20:37 — REGNUM Президентский законопроект поможет русскоязычным гражданам из Прибалтики, Средней Азии и Украины получить гражданство России в упрощённом режиме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Новые правила позволят претендовать на упрощённый приём в гражданство всем нашим соотечественникам из бывшего СССР. Это хорошая новость для русскоязычных жителей Прибалтики, Средней Азии и Украины, которые хотят вернуться в Россию», — сказал Миронов.

По его словам, депутаты фракции поддержат законопроект, внесенный в Госдуму российским лидером Владимиром Путиным.

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