Москва, 29 декабря, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Гражданство России должно перестать быть мечтой для русских, оказавшихся за рубежом волею судеб, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Петр Толстой

«Пришло время собирать камни и возвращать наших соотечественников домой. Пора положить конец многолетней несправедливости», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Он обратил внимание на многочисленные обращения в адрес депутатов в связи с препонами при получении гражданства РФ.

«Они действительно хотят вернуться в Россию: только по официальной статистике МВД, за 11 месяцев этого года принятых решений о приобретении гражданства РФ — 668 тыс., а за аналогичный период прошлого года — 563 тыс. Мы видим возрастающую динамику, с каждым годом таких обращений становится всё больше. И это несмотря на все проблемы, связанные с пандемией. Многие видят свое будущее именно в России и с Россией», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенным в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроектом урегулированы вопросы, касающиеся порядка и процедуры рассмотрения заявлений и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Законопроект является приоритетным, первое чтение инициативы может состояться в начале 2022 года.