Подгорица, 29 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Минимальная заработная плата в Черногории с 1 января 2022 года составит 450 евро вместо нынешних 250 евро. 77 депутатов парламента 29 декабря проголосовали за внесение изменений в Закон о труде, 50 — за, 27 — воздержались.

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Ранее Демократический фронт (ДФ) отозвал поправку, приравнявшую минимальную заработную плату к размеру потребительской корзины, то есть в размере 650 евро.

Помимо повышения минимальной заработной платы с 1 января предусматривается отмена взносов на медицинское страхование, введение необлагаемой налогом части валовой заработной платы в размере 700 евро и прогрессивное налогообложение заработной платы выше одной тысячи евро.