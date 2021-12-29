Анкара, , 20:54 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар 29 декабря посетил могилу убитого сербскими силовиками основателя Армии освобождения Косово Адема Яшари в Преказе.

Памятник Адему Яшари в Косово GentiBehramaj

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр обороны Косово Арменд Мехай.

По словам Мехая, он испытал особую радость от того, что друг Косово «почтил историческую жертву нашего свободолюбивого народа».

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