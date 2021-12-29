Анкара, 29 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Хулуси Акар 29 декабря посетил могилу убитого сербскими силовиками основателя Армии освобождения Косово Адема Яшари в Преказе.

GentiBehramaj Памятник Адему Яшари в Косово

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр обороны Косово Арменд Мехай.

По словам Мехая, он испытал особую радость от того, что друг Косово «почтил историческую жертву нашего свободолюбивого народа».