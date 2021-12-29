Челябинск, 29 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Челябинске ведётся проверка по факту гибели рабочего одного из местных предприятий. Трагедия произошла 28 декабря, сообщает областное управление СКР.

Sverdlovsk.sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным следствия, мужчина осуществлял установку металлоконструкций. И в этот момент они упали на него.

Устанавливаются обстоятельства гибели человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.