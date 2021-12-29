Вологда, 29 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. На Вологодчине программа по переселению граждан из аварийного жилфонда будет ускорена. Соответствующих договоренностей достигли губернатор региона Олег Кувшинников и гендиректор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, сообщает пресс-служба областного правительства.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Снос ветхого жилья

Сейчас на территории региона реализуется адресная программа по переселению из аварийного жилья на 2019−2025 годы. В нее включены 533 аварийных дома. Общая площадь, которую предстоит расселить, — почти 115 тыс. квадратных метров, где проживают 6 317 человек.

На сегодняшний день программа выполнена на 25%, расселено 733 семьи.

«В полном объеме программу планировалось завершить в 2025 году, но в соответствии с подписанным соглашением область взяла на себя обязательство завершить ее досрочно в 2024 году, тем самым сроки реализации программы сократились на год», — прокомментировал заместитель губернатора Антон Стрижов.

Уже до конца текущего года в областной бюджет поступит более 782 миллионов рублей, которые в следующем году пойдут на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде за год ввели в эксплуатацию 30 многоквартирных домов.