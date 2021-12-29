Подгорица, 29 декабря, 2021, 20:19 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Черногории три человека умерли от ковида, и было зарегистрировано 1507 новых случаев заражения, сообщил директор Института общественного здравоохранения Игорь Галич.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Рекордный всплеск заболеваемости связан со штаммом «Омикрон», сообщают медики.

Галич отметил, что эпидемиологическая ситуация требует осторожности, и что за последние две недели было зарегистрировано увеличение на 81 процент новых инфицированных.

«Новый штамм распространяется быстрее, чем другие штаммы, и угрожает стать доминирующим», — сказал он.

Доля положительных тестов по отношению к общему количеству протестированных составляет 27,3 процента.