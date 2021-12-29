Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Тему будущих переговоров с Россией по снижению напряжённости обсудили 29 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе Госдепа США. Представители двух стран разговаривали по телефону.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен President.gov.ua

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Отмечается, что переговорщики обсудили «усилия по мирному урегулированию конфликта» между Украиной и Донбассом, а также «предстоящее дипломатическое взаимодействие» с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 декабря, в Белом доме заявили, что 10 января состоятся российско-американские переговоры по ситуации на Украине и по контролю над вооружениями.

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