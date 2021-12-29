Приштина, , 20:20 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 29 декабря заявил, что правительство Косово не согласно с намерением провести референдум о внесении изменений в Конституцию Сербии на территории Косово 16 января, поскольку оно было бы нарушением Конституции Косово.

Альбин Курти Arianit

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что его правительство не будет придерживаться практики предшественников, то есть не будет проявлять лояльность к наличию параллельных властных структур на севере Косово.

Политик подчеркнул, что 15 января является годовщиной «Резни в Рачаке», а 17 января — годовщина убийства сербского оппозиционера Оливера Ивановича и братьев Гервала, то есть референдум будет проведен между памятными для косовских националистов датами.

Политик пообещал, что в 2022 году нанесет визит в США.

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