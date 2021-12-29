Сыктывкар, , 20:13 — REGNUM В 2021 году в Коми отремонтировали квартиры 263 ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели республиканский бюджет выделил 26 млн рублей. Об этом со ссылкой на главу совета ветеранов Людмилу Жукову сообщает ИА «Комиинформ».

Квартира ветерана Дарья Драй © ИА REGNUM

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Сумма затрат на ремонт одному участнику войны доходила до 600 тыс. рублей, а минимальная сумма на текущий ремонт составляла 75 тысяч рублей. Активно работа по ремонту жилых помещений проведена в Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Сосногорском, Ижемском, Корткеросском, Прилузском, Печорском, Усть-Вымском, Эжвинском районах, городах Инта, Ухта.

«В 2022 году предстоит еще больше дел. Начнем ремонт жилых помещений одиноким ветеранам категории «Дети войны», тем, у кого нет детей, а также продолжим ремонт труженикам тыла, узникам фашистских лагерей, вдовам участников Великой Отечественной войны. На эти цели республиканский бюджет выделил 112,6 млн рублей», — рассказала Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, организацию «Мемориал»*обвинили в искажении памяти о Великой Отечественной войне.