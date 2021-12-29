Пермь, 29 декабря, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Перми 35-летний житель Березников осуждён за подстрекательство к нападению на адвоката и за пособничество в совершении этого преступления. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Joe Gratz Суд

По данным следствия, нападение на человека он организовал из личной неприязни к нему. К этому он привлёк своих двоих знакомых. Один из соучастников впоследствии напал на мужчину и нанёс ему по голове удары молотком.

Также следствию стало известно о том, что организатор нападения хранил части растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере. Он заключил досудебное соглашения и получил два с половиной года колонии общего режима. Уголовное дело в отношении его соучастников пока рассматривается судом.