Сургут, Югра, 29 декабря, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) за три месяца два медработника из городской клинической травматологической больницы покончили с собой. Об этом сообщает портал 86.ru.

Александр Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

Первый суицид совершила медсестра-анестезист Аяжан Т., второй суицид произошёл в декабре — из жизни ушла медсестра из анестезиологии Ираида И. В ситуации разбирается региональный департамент здравоохранения. Одна из опрошенных сотрудниками ведомства медсестёр обрисовала моральную обстановку в коллективе больницы, как угнетающую.

«После планерки приходили все в подавленном состоянии, говорили, что не то что работать, а жить невозможно в таких условиях. Озвучила департаменту здравоохранения очень серьезные случаи нарушений, это уголовные статьи, пока не могу оглашать. Сказала, что хочу не просто быть услышанной, но и чтобы чиновники приняли меры», — сообщила изданию медработник.

Женщина отметила, что в Сургутской травматологической больнице проблемы решают просто — увольнением людей.

«Эти люди не оставляют права выбора. Например, главная сестра говорит: мы вас уволим, но в Сургуте вы нигде не устроитесь. Так же у Аяжан. Она написала в трудовую инспекцию, ее вызвали и, как рассказывают, напугали, что посадят ее на 10 лет. Те коллеги, которые говорили «мы пойдем с тобой», они просто отвернулись от неё. И ты полностью растоптанный как человек, как специалист, ты попадаешь в такой вакуум, из которого очень тяжело выбраться без поддержки. И возникают мысли: а зачем жить, справедливости нет», — пояснят сотрудница больницы.

Медработник считает, что её коллеги живут в постоянном режиме стресса и запугивания. Проверка департамента здравоохранения ХМАО в больнице продолжается.