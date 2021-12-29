Москва, 29 декабря, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в среду, 29 декабря, превысил отметку в 84 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По данным площадки на 19:42 мск, курс евро вырос на 78 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 84,12 рубля. В последний раз евро стоил больше 84 рублей на бирже 7 декабря текущего года.

Тем временем доллар подорожал на 44 копейки — до 74,16 рубля.