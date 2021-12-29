Лондон, 29 декабря, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в среду, 29 декабря, поднималась выше отметки в $80 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 18:47 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мартедостигала $80,02 за баррель, что на 1,72% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В последний раз баррель нефти данной марки стоил больше $80 в конце ноября текущего года.

Тем временем стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 1,5% — до $77,14 за баррель.