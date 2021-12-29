Скопье, 29 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В Северной Македонии 29 декабря в результате обследования 4858 образцов выявили 409 новых носителей коронавируса, 207 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 14 пациентов с COVID-19, зарегистрировано четыре летальных исхода, произошедший ранее.

Stotosenik Мусульманское Скопье Северная Македония

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 224 134 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7935, 211 228 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 4801.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.