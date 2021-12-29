29 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:22 — REGNUM Законодатели Вашингтона представили законопроект, предусматривающий смягчение наказания за стрельбу на дороге, в целях борьбы с расовым неравенством. С 1995 года в штате за убийство на дороге дают пожизненное заключение.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон был принят более двадцати лет назад на фоне роста количества случаев стрельбы на дороге. Конгрессмен Тарра Симмонс, принимавшая участие в разработке закона, утверждает, что закон, очевидно был направлен на банды, преимущественно состоявшие из молодых афроамериканцев.

Законодатели приводят в пример случай с Кимонтом Картером, который являлся членом уличной банды с 11 лет, а в 1997 году в возрасте 18 лет участвовал в перестрелке на дороге, в результате которой погиб студент колледжа и еще двое были ранены. Картер получил 777 лет тюремного заключения.

«Если бы в момент совершения преступления он не находился в машине, ему дали бы 240−320 месяцев тюрьмы. Вместо этого он получил пожизненный срок без права на условно-досрочное освобождение из-за действующего закона. История закона и то, как его применяют… вот что представляет из себя системный расизм», — объяснила Симмонс.

Аттика — тюрьма штата Нью-Йорк категории максимальной безопасности Jayu

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Эти люди должны каждый раз учиться на собственном опыте. Мы должны иметь возможность подавать в суд из-за таких вещей, а не жалеть людей из-за их цвета кожи. Число перестрелок на дорогах увеличится в несколько раз», — пишет jeremyrnr796.

«Убийство — это убийство, независимо от того, откуда прилетела пуля, но запирать молодых людей в тюрьму и выбрасывать ключ — это не выход», — указывает K3oy.

«Конечно, это выход, поскольку они больше не стреляют в людей. Если вы берете оружие и едете в другое место, чтобы застрелить кого-то, то вы заслуживаете тюрьмы», — отвечает Brokendrum.

Полицейский США с пистолетом Tony Webster

«Моя дочь живет в Такоме, штат Вашингтон. Когда она приехала домой на Рождество, она была так потрясена свободой во Флориде, что решила не продлевать свой трудовой контракт. Она переедет домой во Флориду примерно через 8 месяцев. Аллилуйя», — делится libertyordeath275.

«Я надеюсь, что эти законодатели штата Вашингтон сами испытают на себе перестрелки на дорогах. Они так заботятся о преступниках, но не о законопослушных людях. Я хочу посмотреть, как они отреагируют, если в них выстрелят афроамериканцы», — комментирует truthyfrutti.

«Именно поэтому мы уехали из Сиэтла. В законопроектах, которые либералы продолжают принимать там, нет никакой логики. А их причины? Чтобы сделать мир расово справедливым? Чтобы те, кто должен сидеть в тюрьме, не сидели? Это доказывает, что переезд был лучшим решением за всю нашу жизнь», — уверен msfeb14200.

«К сожалению, мы живем за пределами Сиэтла и застряли здесь, хотелось бы переехать. Я всю жизнь прожила в Вашингтоне и не могу поверить, в какой жалкий штат он превратился», — отвечает Hassense.

«Нельзя где-то «застрять». Разве что по решению суда», — комментирует robertwoodcraft.

Здание Верховного суда США Joe Ravi

«Закон был нацелен против афроамериканцев? Нет, он был нацелен против тех, кто совершал преступления», — подчеркивает ResidentFortySux.

«Как великодушно со стороны жителей Вашингтона добровольно предоставить себя для тренировки на движущихся мишенях», — пишет HoodooOpr8r.

«Интересно, что политики постоянно говорят, что законы о преступности непропорционально влияют на меньшинства, но, возможно, меньшинства непропорционально влияют на преступность», — размышляет ConservativeFireFighter.

Напомним, что президент США Джо Байден представил новую политику Белого дома, касающуюся ВИЧ и СПИД, чтобы положить конец 40-летней эпидемии. Байден призвал стать внимательнее к уязвимой части американского общества — включая афроамериканских и латинских геев и бисексуалов, которые, по словам администрации, страдают от того, что общество навешивает на них ярлыки.

В рамках новой стратегии расизм объявлен национальной угрозой здравоохранению. Стратегия обещает стать фундаментом для формирования новой политики Белого дома, исследований и действий на ближайшие три года.