Москва, 29 декабря, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2021 года снизилась на 1,4% по сравнению с сентябрём, а её рост в годовом выражении замедлился до 0,6% с 2% месяцем ранее. Такие данные приводятся в опубликованном 29 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Иван Шилов ИА REGNUM Кошелёк

За январь-октябрь 2021 года реальные зарплаты в стране выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в октябре, согласно оценке ведомства, составила 54 649 рублей, снизившись на 0,3% по сравнению с сентябрём и увеличившись на 8,8% в годовом выражении.

За январь-октябрь 2021 года среднемесячная начисленная зарплата в номинальном выражении увеличилась на 9,2% по сравнению с прошлогодним показателем.