Бишкек, , 19:46 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии избрали спикером Таланта Мамытова. Об этом стало известно по результатам голосования, состоявшегося во время первого заседания законодательного собрания нового созыва сегодня, 29 декабря.

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Кандидатуру Мамытова поддержали 63 депутата, а кандидатуру экс-госсекретаря республики Адахана Мадумарова — 10 парламентариев.

Против всех проголосовали 14 народных избранников. Всего в голосовании приняли участие 87 депутатов.

Отметим, что Талант Мамытов ранее уже занимал пост спикера парламента Киргизии — в период с 4 ноября 2020 года по 28 октября 2021 года.