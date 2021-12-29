Тирана, , 20:19 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 29 декабря пообещал, что правительство проведет реформу с целью обеспечения жильем нуждающихся и молодых семей.

Дал Бог зайку — даст и лужайку Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, предполагается, что цель будет достигнута в ближайшие десять лет.

Эди Рама «Мы готовим реформу по предоставлению жилья, чтобы прежние невзгоды обернулись радостью. С новой программой… в ближайшее десятилетие мы обеспечим жилье для многих других семей, которые не способны купить его на свои доходы и дадим многим албанцам возможности многим албанцам, независимо от их убеждений, получить крышу для своих детей».

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