Тирана, 29 декабря, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 29 декабря пообещал, что правительство проведет реформу с целью обеспечения жильем нуждающихся и молодых семей.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР Дал Бог зайку — даст и лужайку

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, предполагается, что цель будет достигнута в ближайшие десять лет.