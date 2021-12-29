Москва, 29 декабря, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Безработица в России в ноябре 2021 года сохранилась на уровне исторического минимума в 4,3% от экономически активного населения, как и в предыдущие два месяца. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 29 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Бен Шан. Безработица

Напомним, уровень безработицы в октябре и сентябре также составлял 4,3%, в августе — 4,4%, в июле — 4,5%, в июне — 4,8%, в мае — 4,9%, в апреле — 5,2%, в марте — 5,4%, в феврале — 5,7%, в январе — 5,8%.

До этого минимальный показатель безработицы в 4,3% фиксировался в России в августе 2019 года.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре составила 75,4 миллиона человек. Из них 3,2 миллиона человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.