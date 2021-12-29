Киев, 29 декабря 2021, 19:30 — REGNUM Подозреваемый в нападении на генконсульство России во Львове в ночь на 24 декабря задержан на Украине, сообщил 29 декабря журналистам украинский министр внутренних дел Денис Монастырский.

Задержанный
Задержанный
BNews.kz

По словам украинского чиновника, подозреваемого задержали на днях. «Ведутся следственные действия с ним, а также и с тем, кто мог быть заказчиком», — пояснил Монастырский.

Напомним, на Украине возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения на российское диппредставительство: неизвестный в ночь на 24 декабря бросил ко входу в здание бутылку с зажигательной смесью.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ осудил теракт в отношении консульства во Львове