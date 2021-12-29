Киев, 29 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на генконсульство России во Львове в ночь на 24 декабря задержан на Украине, сообщил 29 декабря журналистам украинский министр внутренних дел Денис Монастырский.

BNews.kz Задержанный

По словам украинского чиновника, подозреваемого задержали на днях. «Ведутся следственные действия с ним, а также и с тем, кто мог быть заказчиком», — пояснил Монастырский.

Напомним, на Украине возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения на российское диппредставительство: неизвестный в ночь на 24 декабря бросил ко входу в здание бутылку с зажигательной смесью.