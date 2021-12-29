Москва, 29 декабря, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 21 по 27 декабря выросли в среднем на 0,26% после роста на 0,32% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Инфляция за период с начала декабря, по оценке ведомства, достигла 0,70%, а с начала текущего года — 8,26%.

По данным Росстата, за последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали гречневая крупа — на 0,6%, куриные яйца, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, сливочное масло и пшеничная и мука — на 0,5%, сахар-песок, свинина, чёрный чай и рис — на 0,4%, сычужные сыры, макаронные изделия и вермишель — на 0,3%, говядина, сосиски и сардельки, маргарин, пастеризованное молоко, сметана и жирный творог — на 0,2%, баранина, варёные колбасы, мороженая рыба, стерилизованное молоко, хлеб, печенье и соль — на 0,1%.

При этом цены на мясо кур снизились на 0,1%, цены на масло подсолнечное в среднем не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%, в том числе белокочанная капуста стала дороже на 3,2%, помидоры — на 2,6%, огурцы — на 2,5%, морковь — на 1,4%, картофель — на 1,0%, репчатый лук — на 0,7%, яблоки — на 0,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные пасты подорожали на 0,6%, спички — на 0,5% зубные щётки — на 0,3%, туалетная бумага, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, хозяйственное мыло, пеленки для новорожденных и детские подгузники — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю выросли на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,2%.