Белград, , 23:03 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич призвал граждан поддержать на референдуме изменения конституции. Об этом он заявил 29 декабря.

Ивица Дачич (в центре) Srbija.gov.rs

По словам Дачича, Сербия не сможет продолжить евроинтеграцию, если не устранит проблемы, связанные с правосудием. Поэтому внесение изменений в конституцию является чрезвычайно важной темой, отметил он.

«Нет причин призывать граждан выступить против референдума, так как он в их интересах», — процитировал слова Дачича портал b92.

Напомним, что ряд оппозиционных партий призвал граждан Сербии голосовать на референдуме 16 января против внесении изменений в конституцию страны, так как считает это опасным прецедентом для дальнейших изменений основного закона государства.